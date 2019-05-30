مشروع رقمنة التصنيع تكلف 10 مليار يورو

انسامد - 30 مايو - ايار - صرح اليسيو روسي رئيس مجموعة كونفينداستريا لرواد الاعمال لقد بدأت عملية التحول الرقمي في مجال التصنيع منذ عام 2017 و قد زاد عدد الشركات التي تتعامل بالديجيتال ، وفقًا لتقديرات مركز دراستنا كما وصلت الاستثمارات إلى 10 مليارات يورو في الآلات والمعدات الخاصة بالمشروع.



و قد اشار الي ان ذلك يدل على اهتمام قوي بعملية تسهيل الاجراءات و عمل ذلك التحول علي زيادةالاستهلاك ، وقد حصل مشروع الرقمنة علي نسبة قبول تصل الي 96 ٪ وفقا للدراسة الذي قام بها معهد ادارة الاعمال . اضاف روسي ، رئيس رواد الأعمال الشباب في اجتماع "صنع في إيطاليا والصناعة 4.0" و الذي عقد في ميلانو تحت رعاية مجموعة كوادريفيو انه من الضروري تقييم فتح رأس المال لصناديق الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية لنظام التصنيع لدينا ، وتعزيز مبدأ صنع في إيطاليا ودفع أعمالنا علي طريق النمو "