مشروع رقمنة التصنيع تكلف 10 مليار يورو

انسامد - 30 مايو - ايار - صرح اليسيو روسي رئيس مجموعة
كونفينداستريا لرواد الاعمال لقد بدأت عملية التحول الرقمي في مجال
التصنيع منذ عام 2017 و قد زاد عدد الشركات التي تتعامل بالديجيتال
، وفقًا لتقديرات مركز دراستنا كما وصلت الاستثمارات إلى 10
مليارات يورو في الآلات والمعدات الخاصة بالمشروع.
و قد اشار الي ان ذلك يدل على اهتمام قوي بعملية تسهيل الاجراءات و
عمل ذلك التحول علي زيادةالاستهلاك ، وقد حصل مشروع الرقمنة علي
نسبة قبول تصل الي 96 ٪ وفقا للدراسة الذي قام بها معهد ادارة
الاعمال .
اضاف روسي ، رئيس رواد الأعمال الشباب في اجتماع "صنع في إيطاليا
والصناعة 4.0" و الذي عقد في ميلانو تحت رعاية مجموعة كوادريفيو
انه من الضروري تقييم فتح رأس المال لصناديق الاستثمار بهدف زيادة
القدرة التنافسية لنظام التصنيع لدينا ، وتعزيز مبدأ صنع في
إيطاليا ودفع أعمالنا علي طريق النمو "