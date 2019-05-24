المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء يخفض من توقعاته للنمو

انسامد - 24 مايو / ايار - خفض المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام من 1.3% إلى 0.3%.



ويوضح المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء أن التراجع الكبير في توقعات النمو مقارنة بالبيانات التي صدرت في نوفمبر يشير إلى "التباطؤ" مقارنة بالعام السابق (+ 0.9%).



وسيؤثر تباطؤ معدلات الإنتاج أيضا على سوق العمل. في عام 2019 ، من المتوقع أن يظل التوظيف عند مستويات العام السابق (+ 0.1%)، بينما ستكون هناك زيادة طفيفة في معدلات البطالة لتصل لمستوى 10.8% مقابل 10.6% العام الماضي.



