المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء يخفض من توقعاته للنمو

انسامد - 24 مايو / ايار - خفض المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء
(إستات) من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام من
1.3% إلى 0.3%.
ويوضح المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء أن التراجع الكبير في
توقعات النمو مقارنة بالبيانات التي صدرت في نوفمبر يشير إلى
"التباطؤ" مقارنة بالعام السابق (+ 0.9%).
وسيؤثر تباطؤ معدلات الإنتاج أيضا على سوق العمل. في عام 2019 ، من
المتوقع أن يظل التوظيف عند مستويات العام السابق (+ 0.1%)، بينما
ستكون هناك زيادة طفيفة في معدلات البطالة لتصل لمستوى 10.8% مقابل
10.6% العام الماضي.