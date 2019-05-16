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شركة ENEL تقول إنها مستعدة للتخلص من الفحم
    أنسامد - 16 مايو /ايار - أعلنت شركة الطاقة ENEL يوم الأربعاء أنها مستعدة للتخلص من الفحم.

    وقال كارلو تامبوري ، رئيس شركة إينيل الإيطالية ، للجنة الأنشطة الإنتاجية في مجلس النواب: "إن إنيل ترغب في المضي قدماً في استبدال المصانع التي تعمل بالفحم بالطاقات المتجددة ومحطات الغاز" نظراً لتخلفها عن الفحم في 2025.

    وأضاف "لا يمكن ضمان تخطيط النشاط إلا من خلال البدء في إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة الآن"،مشيرا إنه قدم في وقت سابق يوم الأربعاء طلبا إلى وزارة البيئة للعمل على البدء في أربعة مواقع.

    من المقرر أن تبدأ إيطاليا في ترك الفحم في غضون ست سنوات.

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