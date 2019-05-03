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ارتفاع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي
    انسامد - 3 مايو / ايار - ذكرت وكالة الاحصاء الأوروبية (يوروستات) اليوم /الجمعة /أن معدلات التضخم في منطقة اليورو ارتفعت في شهر ابريل الماضي على أساس سنوي لتسجل 1.7% مقابل 1.4% في شهر مارس.

    وشهدت أسعار الطاقة أكبر زيادة، حيث ارتفعت 5.4%، مقارنة بـ5.3% في مارس، تلتها أسعار الخدمات التي ارتفعت بنحو 1.9% في الشهر الماضي، مقارنة ب 1.1% في مارس من ناحية أخرى، تباطأت أسعار الإنتاج الصناعي، حيث انخفضت في مارس بنسبة 0.1% في منطقة اليورو مقارنة بالشهر السابق.

    أما بالنسبة لايطاليا، لم تسجل الاحصائيات تغييرا مقارنة بالشهر السابق.

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