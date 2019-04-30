إيطاليا: انخفاض معدل البطالة في مارس

أنسامد 30 إبريل/نيسان - انخفض معدل البطالة في إيطاليا 0.4 نقطة
في شهر مارس مقارنة بشهر فبراير، ليصل إلى 10.2%.
ووفقا لبيانات صدرت اليوم الثلاثاء عن المعهد الوطني الإيطالي
للإحصاء (إستات)، انخفضت معدلات البطالة 0.8 نقطة مقارنة بشهر مارس
2018، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 2 مليون و641 الف شخص، بانخفاض
قدره 96 الف شخص مقارنة بشهر فبراير و208 الف شخص مقارنة بمارس
2018.
وانخفضت البطالة بين الشباب في الفئة العمرية بين 15 و 24 عاما
1.6 نقطة مقارنة بشهر فبراير و2.5 نقطة مقارنة بشهر مارس 2018،
لتبلغ 30.2%، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2011.