إيطاليا: انخفاض معدل البطالة في مارس

أنسامد 30 إبريل/نيسان - انخفض معدل البطالة في إيطاليا 0.4 نقطة في شهر مارس مقارنة بشهر فبراير، ليصل إلى 10.2%.



ووفقا لبيانات صدرت اليوم الثلاثاء عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، انخفضت معدلات البطالة 0.8 نقطة مقارنة بشهر مارس 2018، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 2 مليون و641 الف شخص، بانخفاض قدره 96 الف شخص مقارنة بشهر فبراير و208 الف شخص مقارنة بمارس 2018.



وانخفضت البطالة بين الشباب في الفئة العمرية بين 15 و 24 عاما 1.6 نقطة مقارنة بشهر فبراير و2.5 نقطة مقارنة بشهر مارس 2018، لتبلغ 30.2%، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2011.



