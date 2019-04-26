يوروستات: ارتفاع الدين العام الايطالي العام الماضي

أنسامد 26 إبريل/نيسان - ارتفع الدين العام الإيطالي في عام 2018 إلى 132.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 131.4% في عام 2017.



ووفقا للبيانات النهائية التي أعلنها مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)، انخفض العجز على الرغم من ذلك إلى 2.1% مقابل 2.4% في عام 2017.



وأوضح يوروستات أن الدين العام الإيطالي لا يزال هو ثاني أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان، التي يبلغ دينها العام 181.1% من الناتج المحلي الاجمالي.



وكانت آخر بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الأوروبي في شهر نوفمبر الماضي تتوقع بلوغ الدين العام الايطالي مستوي 131.1% وعجزا عند مستوى 1.9%.



أما بالنسبة للدول الكبرى في الاتحاد الاوروبي، فقد انخفض الدين العام الألماني من 64.5% في عام 2017 إلى 60.9% في عام 2018، بينما ارتفع عجز الموازنة من 1% إلى 1.7%.



وفي فرنسا، ظل حجم الدين العام مستقرا عند 98.4%، بينما انخفض العجز من 2.8% إلى 2.5%. وبالنسبة لإسبانيا، فقد انخفض الدين العام من 98.1% في عام 2017 إلى 97.1 % العام الماضي، وتراجع العجز من 3.1 % إلى 2.5%.



