يوروستات: ارتفاع الدين العام الايطالي العام الماضي

أنسامد 26 إبريل/نيسان - ارتفع الدين العام الإيطالي في عام 2018
إلى 132.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 131.4% في عام 2017.
ووفقا للبيانات النهائية التي أعلنها مكتب الإحصاءات الأوروبي
(يوروستات)، انخفض العجز على الرغم من ذلك إلى 2.1% مقابل 2.4% في
عام 2017.
وأوضح يوروستات أن الدين العام الإيطالي لا يزال هو ثاني أعلى معدل
في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان، التي يبلغ دينها العام 181.1%
من الناتج المحلي الاجمالي.
وكانت آخر بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الأوروبي في شهر نوفمبر
الماضي تتوقع بلوغ الدين العام الايطالي مستوي 131.1% وعجزا عند
مستوى 1.9%.
أما بالنسبة للدول الكبرى في الاتحاد الاوروبي، فقد انخفض الدين
العام الألماني من 64.5% في عام 2017 إلى 60.9% في عام 2018، بينما
ارتفع عجز الموازنة من 1% إلى 1.7%.
وفي فرنسا، ظل حجم الدين العام مستقرا عند 98.4%، بينما انخفض
العجز من 2.8% إلى 2.5%. وبالنسبة لإسبانيا، فقد انخفض الدين العام
من 98.1% في عام 2017 إلى 97.1 % العام الماضي، وتراجع العجز من
3.1 % إلى 2.5%.