ياماميي يفتح فرعا جديدا في ميلانو

انسامد - 23 ابريل - نيسان - استحدث محل ياماميي الشهير للملابس في
فرعه الجديد الذي افتتحه في ميلانو طريقة جديدة لمساعدة رواده علي
الشراء..حيث يصطحبهم مختصون في مجال التكنولوجيا و مصممة الازياء
انا خلال جولتهم في ارجاء المكان .
و يقف وراء الفكرة شركة اكسنتشر و تهدف الي تقديم تجربة شخصية
فريدة للمستهلك و تعمل الشركة علي المزج بين فوائد التكنولوجيا
الرقمية و خبرة المحل الشهير.
و تسمح التكنولوجيا هنا للمشترين بالدفع دون المرور بالخزينة
بالاضافة الي امكانية المتابعة من الخارج مع مصممة الازياء انا و
الاستماع الي نصائحها من خلال تليفونها الخاص .. و يقوم هذا
الموبايل المعدل بالذكاء الاصطناعي بتحليل اسلوب المتصل لاقتراح
الملابس و الاكسسوارات المناسبة لذوقه.
كما يمكن لمصممة الازياء التعامل مع المشتري من خلال حسابه الخاص
علي جوجل دون اللجوء لاي تطبيق علي موبايل العميل.
ووفقا لنصائح و تعليمات مصممة الازياء انا يمكن للعميل ان يقرر
الذهاب شخصيا الي المحل للشراء او التواصل عبر موقع ياماميي لشراء
ما يراه مناسبا.