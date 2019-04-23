ياماميي يفتح فرعا جديدا في ميلانو

انسامد - 23 ابريل - نيسان - استحدث محل ياماميي الشهير للملابس في فرعه الجديد الذي افتتحه في ميلانو طريقة جديدة لمساعدة رواده علي الشراء..حيث يصطحبهم مختصون في مجال التكنولوجيا و مصممة الازياء انا خلال جولتهم في ارجاء المكان .



و يقف وراء الفكرة شركة اكسنتشر و تهدف الي تقديم تجربة شخصية فريدة للمستهلك و تعمل الشركة علي المزج بين فوائد التكنولوجيا الرقمية و خبرة المحل الشهير.



و تسمح التكنولوجيا هنا للمشترين بالدفع دون المرور بالخزينة بالاضافة الي امكانية المتابعة من الخارج مع مصممة الازياء انا و الاستماع الي نصائحها من خلال تليفونها الخاص .. و يقوم هذا الموبايل المعدل بالذكاء الاصطناعي بتحليل اسلوب المتصل لاقتراح الملابس و الاكسسوارات المناسبة لذوقه.



كما يمكن لمصممة الازياء التعامل مع المشتري من خلال حسابه الخاص علي جوجل دون اللجوء لاي تطبيق علي موبايل العميل.



ووفقا لنصائح و تعليمات مصممة الازياء انا يمكن للعميل ان يقرر الذهاب شخصيا الي المحل للشراء او التواصل عبر موقع ياماميي لشراء ما يراه مناسبا.



