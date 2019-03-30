شركة استثمار إيطالية تشتري شركة Morgan Motor

أنسامد - 30 مارس /آذار - ستقوم شركة استثمار إيطالية بشراء شركة Morgan Motor ، إحدى آخر شركات صناعة السيارات المتبقية في بريطانيا.



قالت شركة السيارات الرياضية الكلاسيكية التي يبلغ عمرها 110 عاما ومقرها في مالفيرن في وورسيسترشاير ، إنها باعت أغلبية ممتلكات لصالح شركة إينستينيستومنت الإيطالية التي تملك حصصا في مجموعة واسعة من ماركات السيارات ، بما في ذلك أستون مارتن وصانع الدراجات النارية دوكاتي.



ولم تكشف الشركة عن قيمة عملية الاستحواذ التي تم الإعلان عنها بعد الكشف عن طراز Plus Six في معرض جنيف للسيارات يوم الثلاثاء ، لكن المديرين والقوى العاملة سيكون لهم حصة في الأعمال.



ستستمر عائلة Morgan في تمثيل العلامة التجارية والاحتفاظ بحصة أقلية بعد الانتهاء المقرر للصفقة في أبريل.



تأسست في عام 1909 ، مورغان هي واحدة من شركات السيارات الأخيرة لا تزال تحت الملكية البريطانية. إنها تبيع حوالي 700 سيارة رياضية مصنوعة يدويا ، مع إجبار المشترين في بعض الأحيان على الانضمام إلى قائمة انتظار قد تستمر ستة أشهر. سجلت إيرادات بلغت 33.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2018 وأرباح بعد خصم الضرائب بلغت 3.2 مليون جنيه إسترليني.



