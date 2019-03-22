اتحاد التجارة الإيطالي:النمو يسجل ارتفاعا 0.3% هذا العام

أنسامد - 22 مارس / آذار - توقع الاتحاد العام الإيطالي لشركات قطاع التجارة Confcommercio زيادة في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.3% لعام 2019 ، مقابل 1% في توقعات نشرت في أكتوبر الماضي.



كما توقع الاتحاد العام لشركات قطاع التجارة ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.5% في عام 2020، وانخفاض الزيادة في الاستهلاك للعام الحالي إلى 0.3%، ثم ارتفاعها مرة أخرى إلى 0.5% في عام 2029.



بينما من المتوقع أن يبلغ التضخم 1.1% بعدما كان متوقعا أن يسجل 1.4% ، ليصل إلى 1.4% في عام 2020.



