إيستات:إرتفاع الصادرات بنسبة 2.5 ٪ في يناير مقارنة بديسمبر

أنسامد - 20 مارس / آذار - قالت إيستات ISTAT - هيئة الإحصاءالوطنية الإيطالية - يوم الثلاثاء إن الصادرات الإيطالية زادت بنسبة 2.5 ٪ في يناير مقارنة بشهر ديسمبر بينما انخفضت الواردات بنسبة 4.1 ٪.



قالت هيئة الإحصاء الوطنية أن الصادرات ارتفعت بمعدل سنوي أيضا، حيث ارتفعت بنسبة 2.9٪ مقارنة بشهر يناير 2019 مدفوعا بزيادة بلغت 5.4٪ في الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.



