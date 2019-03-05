خفض تقديرات انكماش الاقتصاد الإيطالي بالربع الرابع لـ2018

أنسامد - 5 مارس / آذار - سجل الاقتصاد الإيطالي ركودا في الربع الأخير من العام الماضي بالقراءة النهائية ولكن بمستويات أقل من التقديرات الأولى.



وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء أن الناتج الإجمالي المحلي لإيطاليا تراجع بنسبة 0.1% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي على أساس فصلي، مقابل انخفاض بنحو 0.2% في القراءة الأولى.



وشهد الربع الأخير من 2018 انكماش ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو للربع الثاني على التوالي.



وعلى أساس سنوي استقر النمو الاقتصادي لإيطاليا في فترة الثلاثة شهور الأخيرة من 2018.



وأوضحت البيانات أن الاستهلاك زاد بنحو 0.1% في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر، أما الصادرات فسجلت ارتفاعاً بنسبة 1.3%، بينما زادت الواردات بنسبة 0.7%.



وتابعت البيانات أن إنفاق الحكومة شهد تراجعا بنحو 0.1% أما الاستثمارات فزادت بنسبة 0.3%