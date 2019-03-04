ايطاليا:تدريب المديرين علي تكونولوجيا صناعة الدواء

انسامد - 4 مارس - اذار - يعتبر قطاع الادوية من اكثر القطاعات الايطالية نشاطا فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة و انشاء قاعدة بيانات و اللجوء للذكاء الصناعي و كذلك بادخال الروبوت في مجال تصنيع الدواء..و لكن تظل الكفاءات القادرة علي التعامل مع هذا التقدم البالغ غير كافية ..



لهذا السبب اعدت شركة فارما مائدة مستديرة لتدريب الشباب و كبار المسئولين في الشركات للتحول الي الانتاج الرقمي من اجل طفرة سريعة في القطاع الدوائي و تقول رئيسة الشركة تيريزا مينيرو هناك حاجة ملحة للتحول خاصة بالنسبة للشباب و الكوادر "و اشارت الي ان ايطاليا تقع علي راس الاتحاد الاوروبي في انتاج الادوية .



و تؤكد ان حوالي 90 بالمائة من الشركات قررت تحديث نفسها و هذا يعني ضرورة تطوير الكفاءات و تحديث الثقافة الانتاجية تماما .



و يعتبر التدريب علي التقنيات الحديثة الخط الرئيسي للدورة التاسعة لصالون التصنيع الاوتوماتيكي و الذي سيعقد في الفترة ما بين 28 و 30 مايو القادم في مدينة بارما و التي تحظي بزيادة تقدر ب 5 بالمائة في عدد العارضين و هذا الرقم مرشح للزيادة حتي شهر مايو المقبل حسب نائب رئيسة قسم الدعاية بفرع شركة ميسي فرانكفورت بايطاليا فرانشيسكا سيلفا .



اما علي المستوي الاكاديمي يأمل البروفيسور سيزار ماريا جوبولو بمدرسة هندسة ميلانو انشاء قسم للهندسة الصيدلانية لتعزيز التكامل بين التعليم والبحوث والصناعة.



