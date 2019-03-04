ايطاليا:تدريب المديرين علي تكونولوجيا صناعة الدواء

انسامد - 4 مارس - اذار - يعتبر قطاع الادوية من اكثر القطاعات
الايطالية نشاطا فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة و انشاء
قاعدة بيانات و اللجوء للذكاء الصناعي و كذلك بادخال الروبوت في
مجال تصنيع الدواء..و لكن تظل الكفاءات القادرة علي التعامل مع هذا
التقدم البالغ غير كافية ..
لهذا السبب اعدت شركة فارما مائدة مستديرة لتدريب الشباب و كبار
المسئولين في الشركات للتحول الي الانتاج الرقمي من اجل طفرة سريعة
في القطاع الدوائي و تقول رئيسة الشركة تيريزا مينيرو هناك حاجة
ملحة للتحول خاصة بالنسبة للشباب و الكوادر "و اشارت الي ان
ايطاليا تقع علي راس الاتحاد الاوروبي في انتاج الادوية .
و تؤكد ان حوالي 90 بالمائة من الشركات قررت تحديث نفسها و هذا
يعني ضرورة تطوير الكفاءات و تحديث الثقافة الانتاجية تماما .
و يعتبر التدريب علي التقنيات الحديثة الخط الرئيسي للدورة التاسعة
لصالون التصنيع الاوتوماتيكي و الذي سيعقد في الفترة ما بين 28 و
30 مايو القادم في مدينة بارما و التي تحظي بزيادة تقدر ب 5
بالمائة في عدد العارضين و هذا الرقم مرشح للزيادة حتي شهر مايو
المقبل حسب نائب رئيسة قسم الدعاية بفرع شركة ميسي فرانكفورت
بايطاليا فرانشيسكا سيلفا .
اما علي المستوي الاكاديمي يأمل البروفيسور سيزار ماريا جوبولو
بمدرسة هندسة ميلانو انشاء قسم للهندسة الصيدلانية لتعزيز التكامل
بين التعليم والبحوث والصناعة.