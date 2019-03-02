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تراجع مبيعات FCA Italy بنسبة 8٪ في فبراير
    أنسامد - 2 مارس /آذار/ - تراجعت مبيعات شركة فيات كرايسلر للسيارات في إيطاليا FCA بنسبة 8٪ إلى 44،189 في فبراير ، وفقا لما أعلنته شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية يوم الجمعة.

    انخفضت حصة FCA السوقية إلى 24.49٪ من 27.4٪ في العام السابق.

    انخفضت مبيعات السيارات الإيطالية بشكل عام بنسبة 2.42 ٪ في فبراير، في العام السابق
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