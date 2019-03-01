ارتفاع معدل التضخم في إيطاليا في فبراير

أنسامد في الاول من مارس - كشف الارقام الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) ارتفاع معدل التضخم في شهر فبراير الماضي.



وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 1,1% على أساس سنوي (بعد 0.9% في يناير)، بينما سجل النمو 0.2% على أساس شهري.



وبالتالي، تستمر تقلبات التضخم بسبب المكونات الأكثر تقلبا، مثل الطاقة والأغذية الطازجة، التي يكون صافي التضخم فيها ثابتا عند + 0.5% في فبراير.



