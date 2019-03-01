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ارتفاع معدل التضخم في إيطاليا في فبراير
    أنسامد في الاول من مارس - كشف الارقام الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) ارتفاع معدل التضخم في شهر فبراير الماضي.

    وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 1,1% على أساس سنوي (بعد 0.9% في يناير)، بينما سجل النمو 0.2% على أساس شهري.

    وبالتالي، تستمر تقلبات التضخم بسبب المكونات الأكثر تقلبا، مثل الطاقة والأغذية الطازجة، التي يكون صافي التضخم فيها ثابتا عند + 0.5% في فبراير.

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