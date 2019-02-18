إيطالياوسلوفينيا:يوم اقتصادي لبحث فرص الاستثمار

انسامد - 18 فبراير - شباط - اعلنت وكالة وكالة الترويج للشركات الإيطالية عن اقامة ندوة لمدة يوم واحد لبحث فرص الاستثمار الصناعي و العلمي مع سلوفينيا و هو موجه للبنوك و الشركات الهندسية و مراكز الابحاث و كل المؤسسات المهنية .



قال مدير عام الوكالة روبرلو لونجو انه علينا تشجيع التعاون الاقتصادي مع سلوفينيا خاصة و ان ايطاليا تعتبر الشريك الثاني التجاري للصادرات السلوفينية و خامس مستثمر هناك..



و في اطار هذا اليوم تم عقد مائدتين مستديرتين قدمت خلالهما صورة عامة للوضع الاقتصادي في سلوفينيا و فرص الاستثمار المتاحة .. في 2017 حقق الناتج الاجمالي المحلي 43 مليار يورو ما يعادل تقريبا 815 يورو للفرد، بمعدل زيادة 4.9 في المائة سنويا.



و تتوقع وكالة الاتحاد الاقتصادي ان يصل معدل النمو الي 4.5 في المائة في 2018 و 3.7 في المائة في 2019.



و تتبني سلوفينيا سياسة انفتاحية علي الاقتصاد الدولي ..ففي 2017 حقق التبادل الدولي اعلي معدلاته ليصل الي 55.9 مليار يورور بزيادة 13.8 في المائة مقارنة بسنة 2016.



و استمرت المعدلات الايجابية في الشهور العشر الاولي في 2018 ..و بالنسبة للتعاون الاقتصادي القوي مع ايطاليا فقد تجسد في الصفقة التي تمت في النصف الاول من العام 2018و التي بلغت قيمتها 7.6 مليار يورو