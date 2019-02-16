ألف وخمسائة زائر في المعرض الدولي للصناعة 4.0

أنسامد - 16 فبراير / شباط / - تؤكد تورين محركها للابتكار والثقافة الصناعية 4.0 بفضل A and T - الميكنة والاختبار.



إنتهت الطبعة الثالثة عشر من المعرض الدولي المخصص للصناعة 4.0 ، القياس والاختبار ، الروبوتات والتقنيات المبتكرة بزيادة 10٪ في الجمهور ، مما يؤكد الأداء الجيد خلال السنوات الأخيرة. تم عرض إلى أكثر من 15000 زائر أحدث الابتكارات في مجال الابتكار الصناعي والتقنيات 4.0 ، التي تركز على الجودة والاختبار ، والروبوتات والرقمنة لشركة التصنيع الإيطالية ، وشركات تكامل النظم البحث والتطوير.



وكانت النقطة القوية في A and T هي التوازن بين جزء المعرض والمحتويات التي تم نقلها خلال 11 مؤتمرا وطنيا ، و 12 جلسة متخصصة ، و 63 حلقة عمل تدريبية واجتماعات عمل.



