ألف وخمسائة زائر في المعرض الدولي للصناعة 4.0

أنسامد - 16 فبراير / شباط / - تؤكد تورين محركها للابتكار
والثقافة الصناعية 4.0 بفضل A and T - الميكنة والاختبار.
إنتهت الطبعة الثالثة عشر من المعرض الدولي المخصص للصناعة 4.0 ،
القياس والاختبار ، الروبوتات والتقنيات المبتكرة بزيادة 10٪ في
الجمهور ، مما يؤكد الأداء الجيد خلال السنوات الأخيرة.
تم عرض إلى أكثر من 15000 زائر أحدث الابتكارات في مجال الابتكار
الصناعي والتقنيات 4.0 ، التي تركز على الجودة والاختبار ،
والروبوتات والرقمنة لشركة التصنيع الإيطالية ، وشركات تكامل النظم
البحث والتطوير.
وكانت النقطة القوية في A and T هي التوازن بين جزء المعرض
والمحتويات التي تم نقلها خلال 11 مؤتمرا وطنيا ، و 12 جلسة متخصصة
، و 63 حلقة عمل تدريبية واجتماعات عمل.