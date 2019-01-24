5.4 مليار دولار، الاستثمارات البريطانية في مصر

أنسامد - 24 يناير/ كانون الثاني/ - قال وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار إن حجم الاستثمارات البريطانية في السوق المصري تبلغ حاليا 5.4 مليار دولار، وذلك في 1567 مشروعًا في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم /الخميس/ وزير التجارة الدولية البريطاني "ليام فوكس"، في منتدى دافوس العالمي والمنعقد في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري؛ لبحث حاضر ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، وسبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بينهما خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وأكد نصار حرص مصر على استمرار وتيرة علاقاتها الاستراتيجية مع بريطانيا في الوقت الراهن وفي حال خروجها من الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه تم - خلال اللقاء - استعراض التطورات الراهنة لإجراءات خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد ورؤية الجانب البريطاني لمستقبل العلاقات المصرية البريطانية.



وأوضح أن اللقاء تناول أهم الإجراءات الاقتصادية الجديدة المتعلقة بتسهيل الاستثمار والمشروعات المتاحة للشركات البريطانية فى السوق المصرى في إطار رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أهمية التوصل لاتفاقات جديدة بين البلدين تدعم منظومة التعاون الاقتصادي ، وتسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بينهما.. مؤكدا ضرورة تفعيل العمل المصري البريطاني المشترك وفق خطة تعاون واضحة تخدم الاقتصاديين المصري والبريطاني على حد سواء.



من جهته.. أكد وزير التجارة الدولية البريطاني حرص بلاده على الحفاظ على منظومة التعاون الاقتصادي المشترك، ووصولها لمستويات متميزة خاصة في ضوء قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وبما يعكس عمق واستراتيجية العلاقات المصرية البريطانية.



وأشار إلى أن الوضع الحالي المستقر للاقتصاد المصري يسهم في تشجيع مجتمع الأعمال البريطاني على ضخ المزيد من الاستثمارات للسوق المصري في مختلف المجالات.



في الصورة : وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس