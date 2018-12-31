الدراجات البخارية والدراجات الهوائية: جنون الاستثمار المقبل

أنسامد - 31 ديسمبر/ كانون الأول/ - تنضم شركات السيارات إلى سباق الدراجات البخارية الصغيرة الكهربائية والدراجات الهوائية المشتركة، حيث تضخ استثمارات كبيرة لمواكبة أحدث الاتجاهات الشائعة في التنقل.



تم ضخ حوالي 2.8 مليار دولار بواسطة المستثمرين في الشركات الناشئة لتشارك الدراجات في عام 2017، مقارنة مع 343 مليون دولار فقط في عام 2016، وفقًا لبحث أجرته (CB Insights).



وفي الوقت نفسه يختبر عمالقة السيارات الدراجات الكهربائية بالفعل، تبني شركة جنرال موتورز بالفعل دراجتين إلكترونيتين مبتكرتين ومتكاملتين، واللتان سيتم طرحهما للبيع في عام 2019.



وأفادت تقارير أن الرئيس التنفيذي لشركة (Tesla) والداهية التقني، إيلون ماسك قد عبر عن اهتمامه بالدراجات الكهربائية، معلنا أن (Tesla) قد تبني واحدة.



أيضا تشير التقارير إلى أن مجموعة (SoftBank Group)، والتي تعاونت مع شركة (ofo) في نشر أعمالها العالمية في مشاركة الدراجات في اليابان، اجتمعت مع جميع شركات الدراجات البخارية الصغيرة الكبرى التي تحتاج إلى التمويل، والعديد منها بالفعل ممهدة مسبقاً عن طريق الاستثمارات في الشركات الناشئة لتبادل الدراجات والدراجات البخارية الصغيرة.



