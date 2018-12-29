24 مليون دولار صادرات مصر من الجرانيت في نوفمبر الماضي

أنسامد - 29 ديسمبر/ كانون الأول/ - كشف التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات مصر من "الرخام والجرانيت" ارتفعت خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 33% لتسجل 24 مليون دولار من خلال تصدير 393.572 ألف طن مقابل 18 مليون دولار من خلال تصدير 176.662 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وأوضح التقرير أنه تم خلال الشهر الماضي التصدير لنحو 72 دولة منها 19 دولة تم التصدير لهم لأول مرة تضمنت ( توجو-جواتيمالا-الجبل الأسود-الدومنكان-مونتثيرات-ايسلندا-بهاما-اتحاد ماليزا"ملايو سابقا"- الدانمارك-ليبيريا-بروناي-دار السلام-كوستاريكا-أوغندا-سلوفينا-اتحاد نيجيريا-موزامبيق-أورجواي-ارمينيا-كرواتيا).



وأضاف التقرير أن "الصين الشعبية" احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصري حيث تم تصدير 259.327 ألف طن بقيمة بلغت6.686 مليون دولار، تليها "ليبيا" بنحو 16.016 ألف طن بقيمة 2.043 مليون دولار، ثم "المملكة العربية السعودية" بنحو 16.016 ألف طن بقيمة بلغت 2.043 مليون دولار،فيما احتلت "الكويت" المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للرخام المصري بنحو 8.802 ألف طن بقيمة 1.352 مليون دولار.



وبلغت صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى "لبنان" خلال نوفمبر الماضي بلغت نحو 14.208 ألف طن بقيمة 1.094 مليون دولار، فيما بلغت إلى "الأرجنتين" نحو 11.996 ألف طن بقيمة بلغت 999 ألف دولار.



وسجلت صادرات مصر إلى "المغرب" نحو 7.620 ألف طن بقيمة بلغت 997 ألف دولار، وإلى "كوريا الجنوبية" نحو 9.303 ألف طن بقيمة 774 ألف دولار، فيما بلغت صادرات مصر من الرخام والجرانيت الى "بريطانيا وشمال ايرلندا" نحو 1.420 ألف طن بقيمة بلغت 730 ألف دولار، وإلى "الأردن" نحو 7.199 ألف طن بقيمة بلغت 680 ألف دولار.



