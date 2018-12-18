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ممثلي شركات ايطالية في القاهرة لدعم التعاون في مجال الرخام
    انسامد 14 ديسمبر - كانون اول - تنطلق في القاهرة غدا و بعد غد يومي 19 و 20 ديسمبر مهمة خاصة يقوم بها ممثلوا 12 شركة ايطالية في مجال تقنيات معالجة الرخام.

    قام بتنظيم الزيارة فرع شركة اي سي ايه في القاهرة بالتعاون مع اتحاد الصناعات الايطالي .

    سيعقد المعهد التقني الدولي دورات فنية كما سيقوم بتنظيم الزيارات الي المنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان بجنوب القاهرة .

    و في اليوم الثاني و الاخير للزيارة سيتم تنظيم منتدي تقني يليه اجتماعات بين المسئولين الايطاليين و مندوبي الشركات المصرية في هذا القطاع بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

    يشارك في هذه الدورة من الجانب المصري اعضاء الغرفة المصرية لصناعة مواد البناء و مركز تحديث الصناعات و هي وكالة تابعة لوزارة التجارة و الصناعة المصرية.

    تعتبر مصر من الاسواق الواعدة في استيراد تقنيات تشكيل الرخام المصنوعة في ايطاليا و تحتل مكانة تتزايد قوتها يوما بعد يوم وذلك وقفا للبيانات التي ذكرها جهاز الاحصاء الايطالي .

    و تاتي مصر في المرتية الثانية و لا يسبقها سوي الولايات المتحدة في شراء اجهزة لتصنيع الرخام الايطالية حيث سجلت في 2016 مشتريات تبلغ 16.9 مليون يورو و في 2017 وصل ثمن الاستيراد من ايطاليا لهذه المعدات 57.9 مليون يورو الا ان الشهور الثمانيةالاولي في هذا العام 2018 تعد الاعلي علي الاطلاق حيث تبلغ المشتريات 63.4 مليون يورو.

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