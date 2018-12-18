ممثلي شركات ايطالية في القاهرة لدعم التعاون في مجال الرخام

انسامد 14 ديسمبر - كانون اول - تنطلق في القاهرة غدا و بعد غد
يومي 19 و 20 ديسمبر مهمة خاصة يقوم بها ممثلوا 12 شركة ايطالية في
مجال تقنيات معالجة الرخام.
قام بتنظيم الزيارة فرع شركة اي سي ايه في القاهرة بالتعاون مع
اتحاد الصناعات الايطالي .
سيعقد المعهد التقني الدولي دورات فنية كما سيقوم بتنظيم الزيارات
الي المنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان بجنوب القاهرة .
و في اليوم الثاني و الاخير للزيارة سيتم تنظيم منتدي تقني يليه
اجتماعات بين المسئولين الايطاليين و مندوبي الشركات المصرية في
هذا القطاع بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.
يشارك في هذه الدورة من الجانب المصري اعضاء الغرفة المصرية لصناعة
مواد البناء و مركز تحديث الصناعات و هي وكالة تابعة لوزارة
التجارة و الصناعة المصرية.
تعتبر مصر من الاسواق الواعدة في استيراد تقنيات تشكيل الرخام
المصنوعة في ايطاليا و تحتل مكانة تتزايد قوتها يوما بعد يوم وذلك
وقفا للبيانات التي ذكرها جهاز الاحصاء الايطالي .
و تاتي مصر في المرتية الثانية و لا يسبقها سوي الولايات المتحدة
في شراء اجهزة لتصنيع الرخام الايطالية حيث سجلت في 2016 مشتريات
تبلغ 16.9 مليون يورو و في 2017 وصل ثمن الاستيراد من ايطاليا لهذه
المعدات 57.9 مليون يورو الا ان الشهور الثمانيةالاولي في هذا
العام 2018 تعد الاعلي علي الاطلاق حيث تبلغ المشتريات 63.4 مليون
يورو.