ايكاو:مطار دبي ثالث أكبر مطارات العالم في عدد المسافرين

أنسامد 26 نوفمبر/ تشرين الثاني - حل مطار دبي الدولي في المرتبة الثالثة عالمياً بين أكبر مطارات العالم ازدحاماً في حركة المسافرين الدوليين خلال شهر أغسطس الماضي، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن المنظمة الدولية للطيران المدني «ايكاو»، والذي صنف طيران الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً بين أكبر مجموعات الطيران في حركة الركاب.



ووفقا لصحيفة " الاتحاد " الإماراتية، أفادت البيانات الشهرية للمنظمة، بأن مطار دبي جاء في المرتبة الثالثة في حركة المسافرين بعد كل من مطار أتلانتا في الولايات المتحدة، ومطار بكين ثاني أكبر مطارات العالم ازدحماً، بعد ما سجل مطار دبي الدولي أعلى رقم في تاريخه خلال شهر واحد مع ارتفاع عدد مستخدميه إلى أكثر من 8.3 مليون مسافر في شهر أغسطس 2018.



ويعد شهر أغسطس الماضي هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتخطى فيه المطار عتبة الـ 8 ملايين مسافر خلال العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي عدد المسافرين خلال هذا الشهر إلى 8.37 مليون مسافر مقارنة مع 8.23 مليون مسافر في الشهر المناظر من عام 2017.



وعلى صعيد حركة الشحن، صنفت المنظمة مطار دبي كسادس أكبر مطار في العالم في حركة الشحن خلال شهر أغسطس بعد كل من مطارات هونج كونج، وممفيس الأميركي، وشنغهاي، وانكوراج الأميركي، وانشيون الكوري.



