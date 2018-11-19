حجم سوق الضيافة إقليمياً أكثر من 75 مليار دولار

أنسامد 19 نوفمبر/ تشرين الثاني - تفتتح دبي للسياحة مؤتمر ومعرض تكنولوجيا صناعة الضيافة «هايتك دبي 2018»، العلامة التجارية الأشهر لمؤتمرات ومعارض تكنولوجيا صناعة الضيافة على مستوى الشرق الأوسط 5 ديسمبر المقبل.



ووفقا لصحيفة "البيان" الاماراتية، يشكل المعرض الذي يقام بشكل سنوي للمشترين العديد من الفرص التجارية، عبر سوق السياحة والضيافة في الشرق الأوسط، والذي تصل قيمته إلى ما يزيد على 75 مليار دولار ، كما انه فرصة مثالية للتعرف على الشركات والمؤسسات الرائدة ذات الخبرة العالمية في توفير الحلول التكنولوجية في قطاع الضيافة.



ونقلت صحيفة "البيان" عن عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي قوله: تعد إمارة دبي مركزاً عالمياً للابتكار، وتأتي التطورات المستمرة في مجال التكنولوجيا في صميم استراتيجيتنا، لا سيما أن التقنيات التكنولوجية الناشئة تسهم في خلق فرص جديدة لصناعتنا، وفي الوقت ذاته إعادة هيكلة السوق. وتأتي دبي في طليعة المدن التي تعمل على الاستفادة من هذه التقنيات الناشئة، بهدف تحسين رحلات المسافرين.



وأضاف أننا سنستمر في تركيزنا على تسخير قدرة تكنولوجيا المعلومات بهدف تقديم مفهوم جديد لرحلة العملاء وفي الوقت ذاته تعزيز التطورات الحاصلة في الحلول المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات إلى جانب استثمارنا في ريادة الأعمال والاستدامة البيئية من أجل وضع معيار جديد للسفر.



