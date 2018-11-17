مصر،التصديري للملابس:1.8 مليار دولار صادرات مستهدفة في 2019

أنسامد - 17 نوفمبر /تشرين الأول/ - صرح محمد الصياد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة بأن المجلس يستهدف تحقيق نمو في قيمة صادرات القطاع خلال 2019 بنسبة تتراوح ما بين 12-14%، لتصل قيمة الصادرات لما يتراوح بين 1.7-1.8 مليار دولار.



وأوضح الصياد - في تصريحات صحفية على هامش معرض (ديستنيشن أفريقا) - أنه من المستهدف وصول حجم صادرات القطاع لنحو 1.6 مليار دولار خلال العام الجاري بنمو قدره 10% عن العام الماضي.. منوها إلى ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 1.176 مليار دولار، في مقابل 1.075 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 بنمو قدره 9%. وأشار إلى أن المجلس يركز على الأسواق الرئيسية وتعزيز التواجد بها، وهى السوق الأمريكية والأوروبية، لافتا إلى أن المجلس يأمل في تحقيق نتائج إيجابية خلال معرض (ديستنيشن أفريقا)، الذي يزوره نحو 300 مشتري من الخارج، وهو ما يُوجد فرص تصديرية للشركات المشاركة، فضلا عن المشاركة في عدد من المعارض الدولية خلال الفترة المقبلة بما يساهم في الترويج للمنتجات المصرية، فضلا عن التعاون مع الشركات التونسية والمغربية.



وأكد الصياد أن المجلس يعمل على تشجيع زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية من خلال زيادة نسبة المكون المحلي في عملية الإنتاج بدلا من المستورد، وهو الاتجاه الذي بدأت فيه بعض الشركات لإنشاء مصانع للأقمشة من أجل إكمال سلسة الإنتاج.



