مصر :صادرات الحلى والأحجار الكريمة تسجل 1.2 مليار دولار

أنسامد - 10 نوفمبر / تشرين الأول / - كشف المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية انخفاض صادرات الحلي والأحجار الكريمة بنسبة 26% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، لتسجل نحو 1.203 مليار دولار، في مقابل 1.626 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وأوضح المجلس - في تقريره الشهري، أن مصر صدرت حلي وأحجار كريمة لنحو 51 دولة حول العالم خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، منهم (جيبوتي، ساحل العاج، موزمبيق، غينيا، بنما، بروناي، دار السلام، الجابون، كوستريكا، وليتوانيا).



وأشار التقرير إلى سيطرة 10 دول على 99.8% من صادرات القطاع بقيمة 1.201 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، يأتي على رأسهم الإمارات العربية المتحدة، والتي تسيطر على 83.1% من إجمالي صادرات الحٌلى والأحجار الكريمة بقيمة مليار دولار بالرغم من تراجعها بنسبة 16% مقارنة بقيمتها خلال نفس الفترة من عام 2017..



فيما بلغت قيمة صادرات الحلى والأحجار الكريمة لسويسرا خلال ذات الفترة نحو 75 مليون دولار مقابل 230 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بتراجع 67%.



ولفت إلى انخفاض صادرات الحلى والأحجار الكريمة المصرية للسوق التركي بنسبة 69% خلال 9 أشهر من العام الجاري لتسجل نحو 33 مليون دولار في مقابل 107 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، وكذلك تراجعت لألمانيا لتسجل 69 ألف دولار مقابل مليوني دولار بتراجع 97%، وتراجعت أيضا للأردن لتسجل نحو 38 ألف دولار مقابل 122 ألف دولار بتراجع 69%، ولأمريكا لتبلغ 36 ألف دولار مقابل 53 ألف دولار بتراجع 23%.



كما تراجعت صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة للبنان بنسبة 17% لتبلغ 68 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018 في مقابل 82 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، وكذلك الصادرات لفلسطين لتبلغ 49 ألف دولار مقابل 69 ألف دولار بتراجع 29%.



وفي المقابل، ارتفعت صادرات الحلى والأحجار الكريمة المصرية للسوق السعودي بنسبة 606% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 25 مليون دولار في مقابل 4 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2017.. كما ارتفعت الصادرات لفرنسا بنسبة 192% لتبلغ 45 ألف دولار مقابل 16 ألف دولار خلال نفس الفترة من 2017.



