مصر: استثمارات المناطق الحرة بلغت 26 مليار دولار نهاية يوليو

أنسامد - 6 سبتمبر/أيلول/ - أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن إجمالي الاستثمارات للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بلغت 26 مليار دولار حتى نهاية يوليو الماضى.



وقالت سحر نصر - في بيان اليوم الخميس - أن عدد المشروعات العاملة بالمناطق الحالية وصل إلى 1093 مشروعا منهم 889 مشروعا في المناطق الحرة العامة و204 بالمناطق الحرة الخاصة" .. موضحة أن رؤوس أموال هذه المشروعات وصلت إلى 11.3 مليار دولار، إضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وساهمت هذه المشروعات في توفير 192.5 ألف فرصة عمل، كما بلغت الصادرات السلعية نحو 4.9 مليارات دولار، وتجاوزت الصادرات الخدمية 4 مليارات دولار. وأضافت أنه تم إجراء تطوير فى المناطق الحرة العامة بالسويس والإسماعيلية والإسكندرية والمنطقة الحرة الإعلامية، ويتم العمل على تطوير المناطق الحرة العامة بمدينة نصر والاسكندرية وبورسعيد وقفط والسويس وشبين الكوم، وإنشاء منطقة حرة عامة في كل من نويبع والمنيا.



وأوضحت وزيرة الاستثمار أن إنشاء المنطقة الحرة بنويبع، يأتي في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات بها، بينما ستكون المنيا مخصصة للصناعات النسيجية، وكل هذا يتواكب مع الاصلاحات التشريعية الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار والتوسع في مراكز خدمات المستثمرين بغرض تقديم افضل خدمة للمستثمر، لافتة إلى أن آخر منطقة حرة تم إنشاؤها في مصر كانت عام 2005 وهو ما يجعل الوزارة تتوسع بشكل كبير في إنشاء المناطق الحرة في مختلف محافظات مصر.



وأشارت إلى أن الحكومة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج إلى نمو اقتصادي ومنها سيناء والصعيد.



وأوضحت أنه جار إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين في كل من قنا والمنيا والفيوم والإسماعيلية وشرم الشيخ والوادي الجديد والأقصر والغردقة، وإنشاء مناطق استثمارية في كل من بنها وميت غمر والصف، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها بجميع مراكز خدمات المستثمرين من 22 فبراير 2018 وحتى نهاية أغسطس الماضي وصل إلى 10339 شركة بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغت 30.6 مليار جنيه.



أن المناطق الحرة القائمة هي المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، المنطقة الحرة العامة الإعلامية، المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، المنطقة الحرة العامة بقفط، وبلغ إجمالي المساحات بالمناطق الحرة نحو 2.6 ألف فدان، كما يبلغ إجمالي المساحات المخصصة للاستثمار بالمناطق الحرة نحو 1.7 الف فدان، وإجمالي المساحات المسلمة للاستثمار بالمناطق الحرة 1.5 ألف فدان.



