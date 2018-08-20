استثمارات عربية ب 76 مليار دولار في الطاقة النووية السلمية

أنسامد - 20 أغسطس / آب/ - توقع تقرير متخصص أن تستثمر الدول العربية ما يزيد على 76 مليار دولار في مشروعات الطاقة النووية السلمية بحلول عام 2030؛ لتلبية الطلب المتسارع على الكهرباء، إلا أنه أشار إلى أن هذه المشروعات قد تواجه صعوبات تمويلية في الدول غير المنتجة للنفط.



وأشار التقرير الذي أصدرته «المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية» (أبيكورب) التابعة لـ«منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» (أوابك)، إلى أن تلك المشروعات ستنتج نحو 15.8 جيجاوات، أي ما يزيد على 5% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية المحلية.



وأضاف التقرير الذي نشره موقع " العين" الاماراتي أن معظم هذه المشروعات لا يزال في مرحلة التخطيط، إلا أن عملية التمويل ستواجه عقبات كبيرة، لافتاً إلى التقدم الحاصل في مشروعات الطاقة النووية السلمية في الإمارات العربية المتحدة.



وبيّن التقرير أن المصاعب المالية بدأت تؤثر في بعض المشروعات بتأخير تنفيذها، فيما تعطي بعض دول المنطقة الأولوية لمشروعات الطاقة المتجددة الأخرى الأقل تكلفة، والتي تتناسب مع سياسة التقشف المالي التي تتبعها.



وتابع: "هناك أيضاً مشكلة التصنيف المالي المتدني لبعض الدول، ما يزيد صعوبة الحصول على قروض من الأسواق المحلية أو العالمية، ما يدفعها إلى التحول نحو مشروعات نووية صغيرة بدلاً من بناء مفاعلات كبيرة مثل المفاعلات التي يتم تنفيذها في الإمارات والسعودية".



وأوضح التقرير أن بعض الدول العربية ستواصل خططها النووية لتلبية الطلب المحلي المتسارع وتنويع مصادر الطاقة وضمان الاكتفاء الذاتي في مجال توليد الكهرباء.



