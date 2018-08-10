مباحثات مصرية أردنية في مجال الطاقة

أنسامد - 10 أغسطس /آب/ - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري جلسة مباحثات موسعة مع المهندسة هالة زواتى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في أول زيارة لها لمصر.



وقالت وزارة البترول المصرية في بيان لها إن المباحثات شملت الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة والاستراتيجيات التي تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعى بين البلدين ، فضلاً عن سبل الاستفادة من خبرات وقدرات الشركات المصرية لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعى في المدن الأردنية.



وأضاف البيان أنه تم خلال المباحثات توقيع عدة اتفاقيات تعديل على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة بين شركات الغاز الطبيعى في البلدين والتي تنظم عملية بيع وشراء الغاز الطبيعى بين البلدين الشقيقين في مجال تشغيل وصيانة خطوط أنابيب وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعى، بالإضافة إلى مشاركة شركات قطاع البترول المصرى في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز داخل الأردن.



وأكد الملا خلال اللقاء على أهمية العلاقات المشتركة وضرورة تعزيز التعاون الثنائى في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين ، مشيراً إلى أن قطاع البترول يسعى بشكل مستمر إلى فتح مجالات عمل جديدة لشركاته خارج مصر وزيادة استثماراتها وأن دخول شركات الغاز المصرية إلى السوق الأردنية يعد إضافة قوية لها ويمثل مدخلاً هاماً للتوسع في أنشطتها.



ومن جانبها أكدت وزيرة الطاقة الاردنية ان هناك العديد من مجالات التعاون المشتركة بين ‏البلدين يمكن ان تسهم في تحقيق نتائج ايجابية تعود بالنفع علي الجانبين وان الفترة المقبلة ‏ستشهد مزيد من الدعم لإعطاء دفعات للمشروعات المشتركة التي تمثل قاعدة انطلاق لدعم ‏العلاقات الاقتصادية خاصة وان الطاقة هي عصب التنمية وان هناك تفاهم وتنسيق كامل لإنجاز ‏مشروعات الغاز الجاري تنفيذها.‏