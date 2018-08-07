قيمة الصادرات الغذائية المصرية 1.44 مليار دولار أمريكي

أنسامد - 7 أغسطس /آب/ - ذكر المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2018 بلغت 1.44 مليار دولار أمريكي.



وأوضح المجلس - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن الدول العربية استحوذت على النصيب الأكبر من الصادرات بنسبة 52% بقيمة 753 مليون دولار، ثم يليها الاتحاد الأوروبي بنسبة 15% من إجمالي الصادرات بقيمة 213 مليون دولار، ثم الدول الأفريقية غير العربية بنسبة 13% بقيمة 184 مليون دولار، الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 4% بقيمة 66 مليون دولار وباقي دول العالم الأخرى تمثل 16% من إجمالي الصادرات بقيمة 229 مليون دولار.



وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعد أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 150 مليون دولار، يليها الأردن بقيمة 75 مليون دولار، ليبيا بقيمة 71 مليون دولار، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 66.1 مليون دولار، الإمارات العربية المتحدة بقيمة 62 مليون دولار، اليمن بقيمة 58 مليون دولار، العراق بقيمة 50 مليون دولار، ألمانيا بقيمة 46 مليون دولار، المغرب بقيمة 41 مليون دولار والجزائر بقيمة 40 مليون دولار.



ولفت المجلس إلى أنه بالنسبة للدول الأفريقية غير العربية، تعد كينيا أكبر الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 30 مليون دولار، تلهيا مدغشقر بقيمة 29 مليون دولار، إثيوبيا بقيمة 12 مليون دولار، جنوب إفريقيا بقيمة 12 مليون دولار ثم أوغندا بقيمة 9 ملايين دولار.



وتابع أن صادرات الخضر المجمدة تصدرت قائمة أكبر السلع الغذائية المصنعة تصديرا خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 191 مليون دولار، تليها مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 187 مليون دولار، الأجبان بقيمة 139 مليون دولار، السكر بقيمة 108 ملايين دولار، منتجات المطاحن بقيمة 67 مليون دولار، عصائر الفاكهة بقيمة 55 مليون دولار، الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 53 مليون دولار والشيكولاته بقيمة 51 مليون دولار.



وأوضح المجلس أن صادرات محضرات أساسها الحبوب بلغت 47 مليون دولار، صادرات أغذية محضرة للحيوان 45 مليون دولار ومحضرات غذائية متنوعة (كاتشب، مايونيز، بودرة أيس كريم، جيلي، ...) بقيمة 41 مليون دولار..منوها بأن صادرات بذور وأثمار زيتية بلغت 38 مليون دولار، خضر محضرة ومعلبات 37 مليون دولار فيما بلغت صادرات فواكه مجففة 36 مليون دولار والمكرونة نحو30 مليون دولار.



