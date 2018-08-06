مصر:ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2 مليار قدم مكعب في سبتمبر

انسامد - 6 اغسطس / اب - قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا إنه من المخطط أن يتم رفع إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر ليبلغ مليارا و750 مليون قدم مكعب غاز يومياً قبل نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه سيواصل ارتفاعه ليبلغ نحو 2 مليار قدم مكعب غاز يومياً خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك حسبما أفادت وكالة انباء الشرق الاوسط.



جاء ذلك خلال تفقد الوزير ، اليوم /الاثنين/، لسير العمل في مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي بمحافظة بورسعيد للوقوف على تقدم الأعمال في باقي مراحل إنتاج الغاز من الحقل العملاق الذي بدأ باكورة إنتاجه في منتصف ديسمبر الماضي، إلى جانب الاطلاع على الاستعدادات الجارية لوضع مراحل جديدة من الحقل تباعاً على خريطة الإنتاج وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.



وأضاف الملا: "أن الشركات الوطنية المنفذة للمشروع تنفذ حالياً تجارب تشغيل وحدتين جديدتين بمحطة معالجة الغاز وتقترب من إنهاء الأعمال البحرية؛ لضخ الإنتاج الجديد من الغاز من الآبار الواقعة بالمياه العميقة عبر خط أنابيب بقطر 30 بوصة جاري اختباره قبل التشغيل الفعلي".



وأكد أهمية الإسراع في تنفيذ مراحل هذا المشروع القومي العملاق وكافة مشروعات تنمية حقول الغاز الأخرى المكتشفة، بما يساهم في تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي قبل نهاية العام الحالي والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال باعتباره واحداً من أهم الأولويات الاقتصادية لوزارة البترول.



وأوضح الملا أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً لمتابعة المشروعات الجديدة وسبل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز وتحرص على تقديم الدعم الكامل لكافة الجهود المبذولة في هذا المجال، لافتا إلى أن شركات البترول الوطنية التي تساهم في تنفيذ مشروع تنمية حقل ظهر قد ضاعفت من جهودها لاستكمال المراحل التالية بمعدلات عمل سريعة وبرامج زمنية مضغوطة.



وكانت شركة "إيني" الايطالية أعلنت عن اكتشاف حقل "ظهر" بمنطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط في عام 2015.



