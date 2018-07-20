السعودية توقع مع نافانتيا الاسبانية اتفاق شراكة

انسامد - 20 يوليو / تموز - ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية وقعت اتفاقا مع شركة نافانتيا الإسبانية لتأسيس شركة مشتركة في المملكة لبناء خمس سفن حربية. وقالت الوكالة إن الاتفاق بين السعودية للصناعات العسكرية ونافانتيا يتضمن تصميم وبناء خمس سفن من طراز أفانتي 2200 على أن يبدأ المشروع هذا الخريف ويتم تسليم آخر سفينة في عام 2022.



وأضاف الوكالة أن الاتفاق سيوفر نحو ستة آلاف فرصة عمل على مدى خمس سنوات منها 1100 وظيفة مباشرة وأكثر من 3,000 فرصة عمل غير مباشرة.



وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد بن عقيل الخطيب، التزام الشركة بكونها عنصر تمكين رئيسي في رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن إنشاء هذا المشروع المشترك مع شركة نافانتيا سيوطن ما يزيد عن 60% من الأعمال المتعلقة بأنظمة السفن القتالية بما في ذلك تركيبها ودمجها.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الشركة السعودية للصناعات الدفاعية تهدف للمساهمة في الناتج الإجمالي المحلي بقيمة تصل إلي 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) بحلول عام 2030.



