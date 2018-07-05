إرتفاع إنتاج مصر من الغاز إلى 6.750 مليار قدم مكعب يوميا

أنسامد - 5 يوليو/تموز/ - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن إنتاج مصر من الغاز سيرتفع إلى 6.750 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية عام 2018، مشيرا إلى أن إنتاج مصر من الغاز يبلغ حاليا 6 مليارات قدم مكعب يوميا، وبنهاية ـغسطس المقبل يرتفع الإنتاج إلى 6.5 مليار قدم بعد زيادة إنتاج حقل "ظهر" إلى 1.750 مليار قدم مكعب يوميا، بالإضافة إلى عدد أخر من الآبار.



وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنه يجري حاليا التفاوض مع المؤسسات المالية بالاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع خط الغاز بين مصر وقبرص، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على الاتفاق مع الجانب القبرصي خلال الشهور القليلة المقبلة.



من جهة أخرى، أكد الوزير أنه يجري حاليا دراسة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وذلك لتجنب المؤثرات الخارجية سواء سعر الصرف أو سعر البترول العالمي، ولفت إلى أنه من المخطط أن تنشر معادلة التسعير بشكل دوري، بحيث تتضح فكرة تسعير المنتجات البترولية، وهو ما يعزز الشفافية.



