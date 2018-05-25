"بلو ميد"تطلق دعوة لبدء العمل

أنسامد - 25 مايو/آيار - تطلق مبادرة BlueMed دعوة جديدة لبدء العمل والتي تمثل فرصة ملموسة لإستكشاف مسارات مبتكرة قائمة على المعرفة من أجل المزيد من الاستيعاب والتطوير. وتعتير مبادرة BlueMed واحدة من الخطوط الرئيسية للإتحاد من أجل المتوسط ​​حول الإقتصاد الأزرق المرتبط بالبحر.



وفقا لبيان الإتحاد من أجل المتوسط على صفحته الرسمية، فإن هذه المبادرة موجهة إلى الكيانات الراغبة في إقامة شراكات مع ثلاث منظمات أخرى على الأقل من دول مختلفة، بما في ذلك بلد واحد من خارج الاتحاد الأوروبي ومشروع خاص واحد.



وستقوم المبادرة بتمويل تنظيم سلسلة من الاجتماعات حول الموضوعات التي تعتبر حاسمة لمستقبل النمو الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط والتي تقودها BLUEMED للبحوث الاستراتيجية والابتكار.



وسيحصل كل طرف تم إختياره على 32000 يورو لتغطية تكاليف تنظيم ثلاث ورش عمل يتم خلالها صياغة الدراسات، مشيرا أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يوم الاثنين 16 يوليو 2018.



