توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الاوروبى

وقعت مصر و الاتحاد الاوروبي مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة .



وتأتى هذه الخطوة تتويجاً لمباحثات مكثفة تمت على المستوى الوزاري، وكذلك عدد من الزيارات رفيعة المستوى وسلسلة من الاجتماعات التنسيقية والمناقشات الموسعة. وتعد مذكرة التفاهم بمثابة حجر زاوية وتطوراً محورياً في العلاقات المثمرة بين مصر والاتحاد الأوروبي. كما تعكس الفهم المشترك لأهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة والذي يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في تعزيز تأمين وتنويع إمدادات الطاقة، بالإضافة لدفع التنمية المستدامة لدى الجانبين والتحول السريع نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات.



يتشارك الاتحاد الأوروبي ومصر في علاقات ثنائية وطيدة في مجال الطاقة، إضافة إلى الرؤية المشتركة لتعزيز الفرص ومجابهة التحديات التي تواجه المنطقة. وتأتى الشراكة في قطاع الطاقة على رأس مجالات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي نظراً لكونه محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والتنمية للجانبين. واستمراراً للشراكة الوثيقة المثمرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قام السيد/ ميجيل آرياس كانيتي؛ مفوض المناخ والطاقة بالاتحاد الأوروبي، بزيارة إلى مصر في الفترة من 22 إلى 24 إبريل. ويتضمن برنامج الزيارة العديد من الفعاليات الهامة، تشمل تدشين أول منتدى أعمال ومعرض بين الاتحاد الأوروبي ومصر حول الطاقة المستدامة ، وزيارة التسهيلات البرية لحقل ظهر.



و يؤكد البيان الصادر عن الاتحاد الاوروبي بمناسبة هذه الزيارة إن الإنجازات القياسية التي حققتها مصر مؤخراً في قطاع الطاقة، بالإضافة الي موقع مصر الاستراتيجي وتوافر البنية الأساسية، يجعل مصر مؤهلة لأن تصبح لاعباً رئيسياً في إمدادات الطاقة لمنطقة الأورو متوسط.



وفى هذا الصدد يشير البيان الي ان الاتحاد الأوروبي يقدرالمشاركة الفعالة لمصر في التعاون الجاري في مجال الطاقة في منطقة الأورو متوسط، وتنامى دورها المحوري في إمداد الطاقة ومسارات مرورها للسوق الأورو متوسطي للطاقة.



و اكد البيان ان هذه الزيارة تسهم في إثراء الحوار الاستراتيجي الجاري مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، بالإضافة إلى العمل المشترك بين الجانبين خلال الفترة من 2018-2022 في المجالات الآتية: استمرار المزيد من الدعم لقطاع الطاقة المصري (بشقيه من البترول والغاز، والكهرباء، تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة،وضع استراتيجيات وسياسات ومعايير كفاءة الطاقة، والعمل علي دعم مجال الطاقة المتجددةوالتعاون التكنولوجي والعلمي والصناعي.



