التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ 28 مليار يورو

انسامد 20 ابريل/ نيسان - ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي ليبلغ نحو 28 مليار يورو مقابل 27.3 مليار يورو خلال عام 2016، وذلك حسبما أفادت وكالة انباء الشرق الاوسط .



وأرجع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة - في بيان اليوم /الجمعة/ - هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية لهذه الأسواق ، حيث حققت زيادة كبيرة خلال عام 2017 لتبلغ نحو 8.1 مليار يورو مقارنة بنحو 6.7 مليار يورو خلال عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 21%.



وأضاف قابيل أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لمصر، حيث يمثل الاتحاد الأوروبي سوق التصدير الأهم لمصر ويستحوذ على نسبة 22.7% من الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.



من جانبه أكد أحمد عنتر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري أن المكاتب التجارية في دول الاتحاد الأوروبي قامت خلال عام 2017 بالترويج للمشاركة المصرية في المعارض الدولية المتخصصة المقامة في الدول المعتمدين لديها وإتاحة العديد من الفرص التصديرية والدراسات التسويقية للشركات المصرية، فضلا عن الإعداد لبعثات المشترين الأجانب لمصر والبعثات التجارية والترويجية المصرية للخارج.



وأشار عنتر إلى أن أهم دول الاتحاد الأوروبي المستوردة من مصر خلال العام الماضي تضمنت إيطاليا وألمانيا وأسبانيا والمملكة المتحدة وبلغاريا، لافتا إلى أن بنود الصادرات المصرية التي حققت زيادة خلال عام 2017 إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبى تشمل الحديد والألومنيوم ومنتجاتهما والأسمدة والسلع الكيماوية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والبلاستيك ومنتجاته ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية.



