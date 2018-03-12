تعاون إماراتي إيطالي في استخراج الغاز الطبيعي

أنسامد - 12 مارس /آذار - وقعت شركت بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الإمارتية وشركة إيني الايطالية لاستخراج الغاز اتفاقيتي امتياز وأخرى استحواذ خاصة بمبادلة الغاز بالنفط.



وكتب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر صفحته على تويتر قائلا "شهدنا اليوم مع رئيس وزراء إيطاليا توقيع اتفاقيتي امتياز بين أدنوك و"إيني" في حقول أم الشيف ونصر وزاكوم السفلي، الى جانب توقيع اتفاقية استحواذ مبادلة_للبترول على حصة من "إيني" في امتياز شروق الذي يضم حقل ظهر للغاز الطبيعي في خطوة تعمق الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الصديقين".



