"أفد".. فرص استثمارية بـ65 مليار ريال على مدى 5 سنوات

انسامد 26 فبراير/ شباط - قال اللواء عطية المالكي، مدير إدارة دعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع السعودية إن الـ80 ألف فرصة استثمارية التي يتيحها معرض دعم التصنيع المحلي "أفد" للقطاع الخاص في دورته الحالية، تفوق قيمتها 65 مليار ريال على مدى 5 سنوات.



وانطلق اليوم في الرياض اليوم معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي 2018_AFED في دروته الرابعة.



وتعرض الجهات المشاركة حوالي 80 ألف فرصة استثمارية لتصنيع المواد وقطع الغيار التي تحتاجها الجهات المستفيدة، وذلك أمام رجال الأعمال والشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية.



وأوضح اللواء المالكي في مقابلة مع "العربية" أن المعرض يركز على استخدام المحتوى المحلي والتوطين وإعطاء فرصة للسعوديين في دخول المجال الصناعي.



وأشار إلى وجود عدة شركات سعودية تحضر لتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية، واتفاقيات ومذكرات تفاهم مع غيرها من الشركات المحلية، مضيفاً أنهم يقومون حالياً بجدولة العديد من الاتفاقيات خلال المعرض بدءاً من يوم غد.



ولفت إلى أن التعاون بين الشركات المحلية يقوم على تبادل الخبرات والقدرات وتوحيد الجهود بين المصانع المحلية.



وأضاف أن الدورة الحالية للمعرض تمتاز عن الدورات السابقة بوجود فرص تصنيعية وقدرات عالمية تبحث عن مصانع محلية، وأخرى محلية تبحث عن تسويق لمنتجاتها إلى جانب حضور جهات حكومية تضع الإجراءات اللازمة.



