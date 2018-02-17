معرض ايطالي فى مصر حول تكنولوجيا صناعة الرخام

انسامد - 17 فبراير - يعقد في القاهرة يوم الاحد القادم معرض "Marmomac Samoter Egypt" حول تكنولوجيا صناعة الرخام ومواد البناء فى مصر.



وعلمت وكالة الانباء الايطالية ان المعرض ينظمه كل من الوكالة الايطالية للتجارة وهيئة المعارض الايطالية.



ويشارك فى المعرض عدد كبير من الشركات المصرية وكبريات الشركات الايطالية التي تعمل فى تكنولوجيا قطاع البناء، حيث يقوم المشاركون باستعراض انتاج الرخام فى مصر، وتزويد مصر بتكنولوجيا صناعة الرخام والمشاريع الاستثمارية فى هذا القطاع.



ووفقا للبيانات الصادرة حول عام 2017، تعتبر الصين وايطاليا من اهم الدول التي تقوم بتزويد مصر بالتكنولوجيا.



