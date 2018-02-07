تقرير: الضيافة السعودية تتصدر مشهد الشرق الأوسط بحلول 2022

أنسامد - 7 فبراير - كشف تقرير دولي بأن قطاع الضيافة في المملكة سيشهد الكثير من الإصلاحات والاستثمارات على مدى السنوات الخمس المقبلة بمعدل سنوي مركب يصل إلى 13.5٪ بالمقارنة مع معدل النمو في الإمارات العربية المتحدة (10.1٪) وسلطنة عمان (11.8٪).



وفي معرض تعليقه على هذه البيانات أكد مدير أول معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2018) سيمون بريس الذي سينعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة 22-25 أبريل أن الإصلاحات الأخيرة والقوانين الجديدة المتعلقة بالتأشيرات لدخول المملكة ستسهم بشكل بارز في تعزيز قطاع الترفيه والضيافة.



وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد المملكة توسعاً كبيراً في مخزونها من الفنادق والمنتجعات بالإضافة إلى ارتفاع عدد المسافرين عبر مطاراتها، في الوقت الذي يواصل فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الاستثمارات المباشرة في قطاع السياحة.



إلى هذا أظهرت الدراسة التي أعدتها كوليرز إنترناشيونال الشريك الرسمي لمعرض سوق السفر العربي ان طلبات الحج والعمرة في المملكة تشكل الجزء الأكبر من حجم الطلب. وقد شهدت المملكة افتتاح 30 ألف غرفة جديدة خلال العام 2017، بالإضافة إلى أكثر من 40 ألف غرفة في 89 مشروعاً قيد الإنشاء حالياً.



ويتوقع التقرير أن يرتفع عدد المسافرين بنسبة 8٪ في مطار الملك خالد الدولي بالرياض و6٪ في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة خلال السنوات الخمس القادمة.



