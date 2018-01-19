صفقة بقيمة 16 مليار دولار بين طيران الإمارات وإيرباص

انسامد - 19 يناير / كانون ثاني - أعلنت شركة طيران الإمارات عن تقديم طلب لشراء 36 من طائرات إيرباص العملاقة "إيه 380"، حسبما ذكر موقع بي بي سي عربي.



وتأتي الصفقة التي تصل قيمتها الشرائية إلى 16 مليار دولار بعد أن أعلنت إيرباص أنها ستوقف إنتاج هذا الطراز من الطائرات إذا لم تستطع إبرام صفقة شراء مع الشركة الإماراتية.



وتعد طيران الإمارات الشركة الوحيدة التي وضعت طائرات "إيه 380" في قلب نشاطها التجاري، وكان من المتوقع تقديم المزيد من طلبات الشراء خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



غير أنها تقدمت في ذلك الوقت بطلب شراء 40 طائرة بوينغ طراز 787 "دريملاينرز" بدلا من شراء طائرات إيرباص.



وقالت شركة طيران الإمارات إنها طلبت حاليا شراء 20 طائرة من طراز "إيه 380"، وهي أكبر طائرة ركاب في العالم، مع إمكانية شراء 16 طائرة إضافية. وسوف تبدأ عملية التسليم اعتبارا من عام 2020.



وتعتبر الشركة الإماراتية بالفعل أكبر زبون لهذا الطراز، وتشغل منها حاليا 101 طائرة، وسبق أن قدمت 41 طلب شراء.



