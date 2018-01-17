الإمارات تروج للمشاركة بـ"ملتقى الاستثمار" في بولندا

انسامد - 17 يناير / كانون ثاني - التقى يوسف عيسى حسن الصابري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بولندا في مقر السفارة بوارسو، مع ديليا بازيلوفا مخلص مديرة تطوير الأعمال في ملتقى الاستثمار السنوي لشؤون أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة وتركيا، بحضور السيد خوان دافى نائب رئيس المجموعة الإماراتية الأوروبية لتطوير الأعمال.



ويسعى اللقاء إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من جهة وسبل تعزيز التعاون بين الإمارات وبولندا من جهة أخرى، علاوة على سبل تفعيل الترويج للمشاركة الفعالة من قبل الجانب البولندي في ملتقى الاستثمار السنوي الذي تستضيف دبي 9 أبريل المقبل.



وأكد السفير، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، على أهمية تكثيف اللقاءات مع الجهات والمؤسسات البولندية المعنية الحكومية والخاصة لإطلاعهم على أهمية المشاركة في ملتقى الاستثمار.



وأشار السفير الصابري، إلى أن سفارة الدولة لديها الاستعداد التام لتقديم كافة المساعدات والإمكانات لتسهيل لقاءات ومقابلات مسؤولي ملتقى الاستثمار السنوي مع الجهات البولندية المعنية.



وأعربت السيدة ديليا بازيلوفا عن شكرها وتقديرها على هذا اللقاء، وعلى إبداء الرغبة في مساعدتها للتواصل مع الجهات البولندية؛ بهدف الترويج للمشاركة الفعالة من قبل الجانب البولندي في ملتقى الاستثمار السنوي.



تنطلق فعاليات ملتقى الاستثمار العالمي السنوي في مركز دبي التجاري العالمي 9 إلى 11 أبريل 2018.



ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى في دورته الجديدة، ما يقارب 20 ألف مستثمر وزائر، من مختلف الأسواق المتقدمة والناشئة تحت عنوان الشراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة.



