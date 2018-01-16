مسؤول تركي يبحث مع مؤسسات قطرية

انسامد 16 يناير/ كانون الثاني بحث رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء التركي آردا إيرموت، مع مؤسسات اقتصادية قطرية، اليوم الإثنين، تشجيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين أنقرة والدوحة.



جاء ذلك خلال زيارات أجراها المسؤول التركي ووفد مرافق له، لعدة مؤسسات اقتصادية ومالية في العاصمة القطرية الدوحة، بحث خلالها فرص ومجالات الاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وذكرت وكالة الأناضول، أن زيارات إيرموت شملت جهاز قطر للاستثمار، ومركز قطر للمال، وشركة الاتصالات القطرية (أوريدو)، (جميعها حكومية)، ورابطة رجال الأعمال القطريين (غير حكومية)، ومجموعة الفردان المختصة بالصرافة (غير حكومية).



وقال رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، فيصل بن قاسم آل ثاني، خلال استقباله الوفد التركي، إن "رجال الأعمال في قطر مهتمون باستكشاف المزيد من الاستثمارات والمشاريع المتاحة في تركيا"، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.



ودعا آل ثاني، الشركات التركية للاطلاع على ما توفره السوق القطرية من مشاريع استثمارية، وعقد شراكات مع نظيراتها في قطر، خاصة فيما يتعلق بالاستحواذ على وكالات المنتجات التركية.



وأشار إلى أن المستثمر التركي يحظى بترحيب وتسهيلات من الحكومة القطرية، لافتا إلى أن البنوك التركية تعمل أيضا على مساعدة المستثمرين القطريين.



ومساء الأحد، وصل رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية، آردا إيرموت، والوفد المرافق له، إلى قطر في زيارة رسمية تستمر حتى غد الثلاثاء.



ويجمع قطر وتركيا علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من عام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري (نحو 547 مليون دولار)، بحسب الوكالة القطرية.



وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا متنامياً وتعاوناً متواصلاً على مختلف الأصعدة، ويوجد تناغم سياسي كبير بين أنقرة والدوحة واتفاق في وجهات النظر تجاه الكثير من قضايا المنطقة