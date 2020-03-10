امازون بيزينس برايم يفتتح فرعا في ايطاليا

انسامد - 10 مارس - اذار - بعد فروع ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا ، انشأت امازون بيزينس أيضًا بيزينس برايم في إيطاليا ، وهي خدمة تتيح ، بالإضافة إلى التسليم السريع قد تصل الي يوم واحد والوصول الي كل انحاءالعالم فهو نظام من شأنه الوصول إلى الأدوات التي تمكنه من تحليل اتجاهات الشراء ووضع سياسات العرض.



و يقول جيراردو دي فيليبو مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في امازون بيزينس اننا نتقبل تعليقات عملاء امازون بيزينس كمايسعدنا أن نقدم ، من خلال الانضمام إلى برايم مزايا جديدة مفيدة من منظور الأعمال وتعمل هذه المميزات علي جعل الحياة أكثر سهولة للشركات من مختلف القطاعات والأحجام.



و اضاف ان هدفنا هو دعمهم في تعزيز قدر أكبر من الشفافية في عمليات الشراء ، مع تقليل التكاليف ".



في إيطاليا ، تخدم امازون بيزينس الشركات من جميع الأحجام ، بدءًا من أصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة والشركات متعددة الجنسيات التي تنتمي إلى مجموعة متنوعة من القطاعات والمدارس والمعاهد الخاصة والجامعات ، مما يسهل عمليات الشراء الخاصة بهم مع تحقيق اكبر قدر من الشفافية .



يقول دليل امازون بيزينس انه بناءً على حجم الشركة ، يوجد لدى امازون العديد من الخيارات التي تتيح الوصول بدئا من 3 إلى 10 أو 100 مستخدم أو لعدد غير محدود من المستخدمين..و يتيح هذا النظام تسليم المراسلات في يوم واحد أو دفع مبلغ إضافي لضمان التسليم في نفس اليوم في بعض المناطق ؛كما يتيح نظام الارشادالخاص لمسؤولي حساب امازون بيزينس تحديد المورّدين والمنتجات المفضلين ، وتقديم الإرشادات أثناء الشراء ، ومساعدة رواد الأعمال على تقليل النفقات غير الضرورية وتحسين سياسات الشركة والعلاقة مع الموردين.



