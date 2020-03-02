ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 0.3 ٪ في 2019

أنسامد - 2 مارس /آذار - ارتفع إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا بنسبة 0.3 ٪ في عام 2019 ، وهو أدنى ارتفاع سنوي منذ عام 2014 عندما كان الناتج المحلي الإجمالي ثابتا ، وفق ما ذكرته اليوم الإثنين وكالة الأحصاء الوطنية ISTAT.



ويعتبر النمو بنسبة 0.3 ٪ لا يزال أعلى من 0.2 ٪ في التقدير الأولي ل ISTAT ، و 0.1 ٪ من قبل الحكومة.



وقالت وكالة الإحصاء إن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 1.6 ٪ في عام 2019 ، أي أقل من 2.2 ٪ في مخطط الحكومة المالي DEF.



وأشارت أن نسبة الدين/الناتج المحلي الإجمالي مستقرة في عام 2019 عند 134.8 ٪. وكان DEF قد توقع نسبة 135.7 ٪.



وأظهرت إيطاليا فائضا رئيسيا بنسبة 1.7 ٪ في العام الماضي ، وهو الأفضل منذ عام 2013 .



