    الانتهاء من دمج FCA-PSA بحلول أوائل عام 2021

أنسامد - 6 فبراير /شباط - قالت شركة فيات كرايسلر للسيارات (FCA) يوم الخميس إنه ينبغي إنهاء اندماجها مع PSA في أوائل عام 2021. "وافقت FCA و Groupe PSA على دمج 50/50 من شأنه إنشاء شركة عالمية رائدة في مجال التنقل" ،وفقا لبيان FCA 2019 عن النتائج المالية لاعام 2019 واشار البيان"الاندماج ، الذي من المتوقع أن يتم في نهاية عام 2020 أو أوائل عام 2021 ، من المتوقع أن يولد ما يقرب من 3.7 مليار يورو من التآزر السنوي بمعدل التشغيل". وقالت FCA إنها حققت صافي ربح قدره 2.7 مليار يورو في عام 2019 ، بانخفاض 19٪ عن 2018 ، وصافي ربح معدّل قدره 4.3 مليار ، بانخفاض 9٪ وأن صافي الإيرادات انخفض بنسبة 2 ٪.



وأكدت شركة صناعة السيارات أهدافها لعام 2020 ، قائلة إنها تتوقع "استمرار الأداء القوي".



ويشمل ذلك الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والتي تتجاوز قيمتها 7.0 مليار يورو والتدفقات النقدية الصناعية الحرة التي تتجاوز 2.0 مليار. وقال الرئيس التنفيذي مايك مانلي: "لقد كان العام الماضي عاما تاريخيًا لـ FCA" . لقد واصلنا تقديم قيمة لمساهمينا ، واتخذنا إجراءات للنمو في المستقبل من خلال تعزيز مركزنا المالي بشكل كبير ، والالتزام باستثمارات المنتجات الرئيسية والدخول في اتفاقية دمج مع PSA".



