مجموعة "كونفندستريا"شريكا في شبكة الإتصالات "بلوبرينت"

أنسامد - 28 يناير /كانون الثاني- أصبحت مجموعة كونفندستريا Confindustria - المؤسسة الرئيسية التي تمثل شركات التصنيع والخدمات في إيطاليا - برئاسة فينتشنزو بوكيا شريكا من بين الشركاء في مجموعة الاتصالات المتكاملة الجديدة والأكبر في إيطاليا ، شبكة الطباعة الزرقاء Blue Print Network.



وتبلغ مبيعاتها 106 ملايين يورو ، و يعمل بها 540 موظفا مباشرا ، ولها وجودا شاملا في إيطاليا وشبكة دولية تغطي 72 دولة في خمس قارات.



وقال بيان إن هذا التحالف يجمع بين ثلاثة مشغلين بارزين لديهم مواقف تكميلية في سوق الاتصالات الأوسع: بوميليو بلوم ، وبروموميديا ، وآرت غرافيش بوكيا.



مع التركيز على الاتصالات والخدمات والمنتجات ، من المقرر أن تنشئ شبكة Blue Print Network مشروعا جديدا ومبتكرا يستهدف الشركات والمؤسسات والمجتمعات الكبيرة والمستهلكين ، مما يضمن الكفاءة الاستثنائية في فهم التحولات الاجتماعية ووضع الرسائل والإجراءات التي يتعين وضعها في اللعب.



