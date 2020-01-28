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استثمار - شركات
مجموعة "كونفندستريا"شريكا في شبكة الإتصالات "بلوبرينت"
تبلغ مبيعاتها 106 ملايين يورو
    أنسامد - 28 يناير /كانون الثاني- أصبحت مجموعة كونفندستريا Confindustria - المؤسسة الرئيسية التي تمثل شركات التصنيع والخدمات في إيطاليا - برئاسة فينتشنزو بوكيا شريكا من بين الشركاء في مجموعة الاتصالات المتكاملة الجديدة والأكبر في إيطاليا ، شبكة الطباعة الزرقاء Blue Print Network.

    وتبلغ مبيعاتها 106 ملايين يورو ، و يعمل بها 540 موظفا مباشرا ، ولها وجودا شاملا في إيطاليا وشبكة دولية تغطي 72 دولة في خمس قارات.

    وقال بيان إن هذا التحالف يجمع بين ثلاثة مشغلين بارزين لديهم مواقف تكميلية في سوق الاتصالات الأوسع: بوميليو بلوم ، وبروموميديا ، وآرت غرافيش بوكيا.

    مع التركيز على الاتصالات والخدمات والمنتجات ، من المقرر أن تنشئ شبكة Blue Print Network مشروعا جديدا ومبتكرا يستهدف الشركات والمؤسسات والمجتمعات الكبيرة والمستهلكين ، مما يضمن الكفاءة الاستثنائية في فهم التحولات الاجتماعية ووضع الرسائل والإجراءات التي يتعين وضعها في اللعب.

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