مجموعة "كونفندستريا"شريكا في شبكة الإتصالات "بلوبرينت"

أنسامد - 28 يناير /كانون الثاني- أصبحت مجموعة كونفندستريا
Confindustria - المؤسسة الرئيسية التي تمثل شركات التصنيع
والخدمات في إيطاليا - برئاسة فينتشنزو بوكيا شريكا من بين الشركاء
في مجموعة الاتصالات المتكاملة الجديدة والأكبر في إيطاليا ، شبكة
الطباعة الزرقاء Blue Print Network.
وتبلغ مبيعاتها 106 ملايين يورو ، و يعمل بها 540 موظفا مباشرا ،
ولها وجودا شاملا في إيطاليا وشبكة دولية تغطي 72 دولة في خمس
قارات.
وقال بيان إن هذا التحالف يجمع بين ثلاثة مشغلين بارزين لديهم
مواقف تكميلية في سوق الاتصالات الأوسع: بوميليو بلوم ،
وبروموميديا ، وآرت غرافيش بوكيا.
مع التركيز على الاتصالات والخدمات والمنتجات ، من المقرر أن تنشئ
شبكة Blue Print Network مشروعا جديدا ومبتكرا يستهدف الشركات
والمؤسسات والمجتمعات الكبيرة والمستهلكين ، مما يضمن الكفاءة
الاستثنائية في فهم التحولات الاجتماعية ووضع الرسائل والإجراءات
التي يتعين وضعها في اللعب.