مذكرة تفاهم بين شركة بناء السفن الإيطالية Fincantieri وقطر

أنسامد - 25 يناير / كانون الثاني - قالت شركة بناء السفن الإيطالية Fincantieri يوم الجمعة إنها وقعت مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز شراكتها الإستراتيجية مع وزارة الدفاع القطرية. "تشمل البرامج المشار إليها في مذكرة التفاهم ، من بين أمور أخرى ، تصميم وإنشاء وإدارة القاعدة البحرية ، وإدارة أسطول السفن الحربية بالكامل ، وتطبيق تكنولوجيات جديدة مثل الرادار الرقمي والأمن السيبراني ، بالإضافة إلى تزويد البحرية المتطورة السفن والغواصات ".



ووفقا لبيان Fincantieri ، تأتي مذكرة التفاهم بعد أن وقعت الشركة عقدا بقيمة تقارب أربعة مليارات يورو مع وزارة الدفاع القطرية في يونيو 2016 لبناء سبع سفن سطحية يتم بناؤها حاليا في أحواض بناء السفن الإيطالية التابعة للمجموعة.



تضمن العقد بناء أربع طوافات طولها أكثر من 100 متر ، وسفينة برمائية وسفينتان للدوريات ، بالإضافة إلى خدمات الدعم في قطر لمدة 10 سنوات إضافية بعد التسليم.



