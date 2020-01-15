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غرامة على شركة Eni النفطية بقيمة خمسة ملايين يورو
بسبب الإعلانات المضللة عن الفوائد البيئية لوقود الديزل Eni Diese
    أنسامد - 15 يناير /كانون الثاني - فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية يوم الأربعاء غرامة على شركة Eni النفطية بقيمة خمسة ملايين يورو بسبب الإعلانات المضللة عن الفوائد البيئية لوقود الديزل Eni Diesel +.

    وقالت الهيئة "(إيني) تنسب إلى المنتج ككل مطالبات بيئية أثبتت أنها لا أساس لها من الصحة".تم استخدام الإعلانات في حملة ترويجية.

    قالت إيني إنها علمت بقرار مكافحة الاحتكار "بمفاجأة كبيرة" وقد تستأنف أمام المحكمة الإدارية الإقليمية لاتسيو ، المنطقة المحيطة بروما.

    شركة Eni S.P.A هي شركة إيطالية متعددة الجنسيات للنفط والغاز يقع مقرها الرئيسي في روما.وتعتبر واحدة من سبع شركات نفط "كبرى كبرى" في العالم ، وتمارس عملياتها في 79 دولة ، وتعد حاليًا أكبر شركة صناعية في العالم برأسمال قدره 68 مليار يورو (90 مليار دولار أمريكي) ، اعتبارًا من 14 أغسطس ، 2013.

    تمتلك الحكومة الإيطالية حصة ذهبية 30.303 ٪ في الشركة ، و 3.934 ٪ مملوكة من خلال خزينة الدولة و 26.369 ٪ مملوكة من خلال Cassa Depositi e Prestiti.

    يحتفظ بنك الشعب الصيني بـ 2.012٪ من الأسهم. تعتبر الشركة أحد مكونات مؤشر سوق الأسهم Euro Stoxx 50.

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