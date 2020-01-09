ISTAT :ارتفاع العمالة الإيطالية إلى أعلى مستوى لها في نوفمبر

أنسامد - 9 يناير /كانون الثاني - ذكرت وكالة الإحصاء الوطنية إيستات ISTAT يوم الخميس أن 59.4 ٪ من السكان في سن العمل كانوا يعملون في نوفمبر ، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن أكتوبر وأعلى مستوى منذ بداية السلسلة الإحصائية في عام 1977.



وقالت هيئة الإحصاء الوطنية إن عدد العاملين في إيطاليا بلغ 23.486 مليون.وبالمثل ، انخفضت نسبة الإيطاليين الذين يعتبرون خارج سوق العمل لأنهم لا يعملون ولا يبحثون عن عمل إلى 34 ٪ في نوفمبر ، وهبط 0.2 في المئة من نقطة مئوية في أكتوبر وأدنى مستوى منذ عام 1977 في هذه الحالة أيضا .



وأضافت إن عدد الأشخاص "غير النشطين" في سن العمل ، من 15 إلى 64 ، انخفض بمقدار 72000 ، ليصل إلى 13.55 مليون،مشيرة إن معدل البطالة في إيطاليا بلغ 9.7٪ في نوفمبر ، وهو نفس معدل الشهر السابق.



