ميكروسوفت:95 ٪ من الشركات الإيطالية جددت التقنيات

انسامد - 3 ديسمبر - كانون الاول - تؤكد دراسة نشرتها مؤسسة ميكروسوفت مؤخرا ان 22 في المائة من مديري الشركات الايطالية الاكثر تطورا و ابداعا يتوقعون نسبة نمو كبيرة خلال السنوات الخمس القادمة في مقابل 7 في المائة من الشركات الاقل تطورا .



اشارت الدراسة التي اجريت علي 500 موظف و 110 مديرا لمؤسسات ايطالية الي ان 95 في المائة من الشركات الايطالية قد دخلت فعلا علي مسار التطوير و التحديث من بينها 54 في المائة في المجال التكنولوجي بشكل اساسي.



وتقول الدراسة ان من اهم التحديات التي تواجهها الشركات في ايطاليا هو غياب الثقافة التكنولوجية المناسبة في 50 بالمائة من الحالات يليها صعوبة التغيير الثقافي الحقيقي بنسبة 35 بالمائة ..



ويعتبر هذان العاملان الاساس الاستراتيجي لنجاح اي مشروع للتحول الرقمي.



و تعتبر الشركات الاكثر تطورا قادرة علي جذب بل والاحتفاظ بالعمالة الماهرة الموهوبة حيث ابدي 90 بالمائة رغبتهم باليقاء في شركاتهم في مقابل 62 بالمائة من العاملين في شركات لديها ثقافة ابتكارية اقل حتي و ان كانت تسجل رقم اعمال اكثر اهمية.



