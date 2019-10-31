الشركة الايطالية كوناد تحاول انقاذ الفرنسية اوشان

انسامد - 31 اكتوبر - تشرين اول - تعتمد الخطة الصناعية التي قدمتها مجموعة سوبر ماركت الإيطالية كوناد من أجل انقاذ السلسلة الفرنسية اوشان اساسا علي تسريح 3.105 من العمال الذين سيتم تقديم لهم حلولا مهنية مختلفة لتعويضهم عن نهاية خدمتهم في السلسلة الفرنسية.



وقال بيان صادر عن سلسلة كوناد يوم الأربعاء إن بعض هذه الخيارات سيتم نقلهم داخليا او تحويلهم الي شبكات او سلاسل محلات أخرى من خلال خطة تهدف إلى حماية العامليو الذين سيتم الاستغناء عنهم.



و يبلغ عدد العمال المسرحين 13.035 عامل من اصل 16.140 عامل مسجلين في المجموعة.



كانت شركة التجزئة الإيطالية كوناد قد وقعت اتفاقا مع المجموعة الفرنسية لشراء جميع منافذ البيع الخاصة بها في إيطاليا و يبلغ عددها 1600 منفذ.

